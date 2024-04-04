ГУР: Меседжі, що «тут і зараз, завтра нападуть на Харків» – це російська ІПСО

Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну, у військовій розвідці кажуть, що вкидами про «наступ на Харків» ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни — представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Юсов зазначив, що крім ІПСО щодо «намірів Путіна захопити Харків», ворог використовує й інші теми для дестабілізації внтурішньої ситуації в Україні. За його словами, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогу.

«Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни.

Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось.

Те, що відбувається, комунікується, пояснюється, і зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи, можуть аналізувати й підтверджувати цю інформацію.