Кемерон виключив відправку британських військ в Україну

Про це він сказав у подкасті BBC Ukrainecast.

Він визнав, що «війну буде програно, якщо союзники не втрутяться». Але на запитання, чи повинні західні країни відправляти війська в Україну, Кемерон відповів: «Ні».

За його словами, військові НАТО не повинні ставати мішенню для російського диктатора Володимира Путіна.

Міністр повідомив, що наступного тижня він здійснить свій другий візит до США відтоді, як очолив МЗС, і закликатиме конгрес надати більшу фінансову підтримку, яка «може змінити хід подій» в Україні.

«Якщо ми зможемо отримати ці гроші з конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні необхідну зброю, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не може нас перечекати, і що Україна збирається дати відсіч і відвоювати більше своєї території. Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (маються на увазі вибори президента США, — ред.), ми подивимося на ситуацію в Україні і… подивимося на те, що все більше і більше членів НАТО витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо: це історія успіху. Я хочу інвестувати в цей успіх», — заявив Кемерон.

Він зазначив, що готовий співпрацювати з будь-яким президентом, який прийде до влади в США.