Народну артистку України Рубльову заочно засудили до 10 років тюрми за колабораціонізм

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Стало відомо, що жителька Херсона Рубльова, яка більше 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання «народна артистка України», після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом.

Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий «Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр» у Генічеську.

«Зі свого боку, артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у «культурних» заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі хору військ національної гвардії російської федерації під час концерту, присвяченого «входженню до складу РФ нових територій» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей», — довело слідство.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, їй інкримінували колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Артистку заочно засудили до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна.

Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватися з моменту її затримання.