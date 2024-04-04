Порошенко здивував мережу своїм незвичним захопленням

П’ятий президент України Петро Порошенко виклав у мережу відео катання на байку. З’ясувалося, що це давнє захоплення політика, яке з’явилося ще до повномасштабного вторгнення.

Колишній очільник держави створив акаунт у соцмережі TikTok і його першою публікацією стало відео з мотоциклом. В описі під відео політик зазначив, що люди багато чого про нього не знають.

«Вітаю вас! Ласкаво запрошую на мою сторінку в Тік-тоці, байкерам особливий привіт», – зазначив лідер партії «ЄС» на відео.

Люди у коментарях почали сумніватися, чи справді на байку їде Порошенко, чи це, можливо, каскадер. Тож політику довелося підтверджувати свої вміння, і експрезидент виклав ще одне відео, зняте одним кадром.

Політик та волонтер Олександр Погребиський підтвердив, що байк – давнє захоплення Порошенка.

Погребиський опублікував фото з політиком на мотоциклі «з до повномасштабних часів….», назвавши світлину «вогником».



Нагадаємо, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко повідомив, що планує балотуватися в президенти України. Але для цього треба спершу завершити бойові дії.

«Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, – так», – сказав Порошенко.

При цьому народний депутат підкреслив, для того, щоб вибори в Україні відбулися, необхідно спершу досягти успіху в бойових діях. Окрім того, Порошенко підкреслив, якщо Україна вступить в Європейський Союз, то він балотуватиметься до Європарламента.