Розвідка Британії: Збільшення атак не допомагає РФ просунутись на Новопавлівському напрямку

Розвідка Великої Британії розповіла, що Росія збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку, де не досягає успіху, але в цілому у березні по всій лінії фронту кількість штурмів зменшилась — «Європейська правда» з посиланням на новий розвідувальний огляд британського Міноборони

У відомстві зазначили, що кількість російських атак на південний захід від Донецька (Новопавлівський напрямок) зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту.

«Попри ці зусилля Росія не досягла помітних успіхів у цьому районі та продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне», – йдеться в огляді.

Водночас, зауважують британські аналітики, повідомлення свідчать, що у березні 2024 року по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року – з приблизно 2340 до 2120.

Як вказує розвідка, кількість атак РФ на Авдіївському напрямку становила третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті у березні.