Санкції США заважають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що інженери російської нафтової компанії «Лукойл» 4 січня виявили несправність турбіни на своєму НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Була лише одна компанія, яка знала, як відремонтувати установку з виробництва бензину. За словами джерел, знайомих з інцидентом, проблема полягала в тому, що компанія є американською.

«Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти. Тоді весь підрозділ просто зупинився», — повідомило джерело, близьке до «Лукойлу».

Крім цього, установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність досвіду в Росії.