США перетворять частину літаків F-16 на безпілотники

Сполучені Штати Америки працюють над оснащенням своїх винищувачів F-16 безпілотними технологіями.

Про це повідомляє Defense News.

Нещодавно США оголосили, що перші три літаки прибули на базу прибули на базу служби «Еглін» у Флориді для виконання відповідних робіт.

Видання пише, що йдеться про програму Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model), яка має на меті допомогти прискорити процес тестування автономних технологій як для пілотованих, так і для безпілотних літаків.

Повітряні сили США сподіваються, що ці автономні технології допоможуть швидше окреслити плани зі створення парку дронів проєкту Collaborative combat aircraft (CCA), які матимуть на борту різну зброю та інше корисне навантаження. За задумом парк дронів CCA складатиме не менше 1000 безпілотників. Передбачається, що вони взаємодіятимуть із F-35 та майбутніми винищувачами сімейства Next-Generation Air Dominance.