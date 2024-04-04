Все складніше і складніше: начальник МВА Чаус про ситуацію у Часовому Яру

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Зараз ситуація у Часовому Яру є найскладнішою за весь час. Щодня посилюються обстріли. Сьогодні, 4 квітня, просто шалений день, на щастя без постраждалих, але велика кількість пожеж та пошкодженого житла. Кожного дня ми спостерігаємо таку картину, тому все складніше і складніше. Те, що посилюється ворожий наступ, ми це відчуваємо», — зауважив начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

За його словами, в місті фактично бізнесу не залишилося, на цей момент працює лише один магазин.

«Базові потреби містян забезпечуються точково. Є станції підзарядки, що підключені до генераторів, і люди мають можливість зарядити свої гаджети, телефони, ноутбуки, ліхтарики. Щодо води — складніше питання, бо її треба довезти. У нас є свердловина, однак забезпечити понад 700 людей водою складно. Є точки видачі гуманітарної допомоги, які забезпечені баками з водою. Саме туди люди можуть приходити та набирати воду. Однак ворог б’є по цивільному населенню, застосовуючи FPV-дрони, такі факти зафіксовані вже неодноразово», — розказав Сергій Чаус.