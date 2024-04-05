Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16

Чехія пропонує Україні навчання пілотів винищувачів F-16. Про це заявила чеський міністр оборони Яна Чорнохова під час відвідин Авіаційного навчального центру (CLV) держкомпанії LOM у Пардубиці.

Про це пише ct24.

Центр тактичного моделювання в основному займається підготовкою словацьких пілотів, які відпрацьовують, як поводитись у повітряному бою або як завдавати ударів по наземних цілях. Дев’ять кабін можуть моделювати роботу чотирьох типів літаків, зокрема американських F-16, на які розраховує Україна.

«Українська сторона знає, що така можливість існує у цьому навчальному центрі. Від імені нашого центру можу сказати, що ми були б раді», – сказала Чорнохова, говорячи про можливе навчання українських пілотів.

Державне підприємство LOM також хоче створити в Пардубіце робочі місця для підготовки пілотів для нової версії літака L39 NG. «Ми хотіли б розробити цю систему навчання таким чином, щоб вона стала проміжним етапом у підготовці пілотів до літаків F-35», – пояснив заступник директора CLV з наземної підготовки Ярослав Шефль.