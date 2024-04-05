Дрони СБУ атакували аеродром із російськими бомбардувальниками: 6 знищено

Атаку на аеродром в російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за даними джерел, щонайменше 6 літаків знищено — співрозмовник «Української правди» в СБУ

За даними джерелеа, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

«Знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіня стали «двохсотими» чи «трьохсотими».