Естонська розвідка: У наступні тижні в Україні зросте інтенсивність бойових дій

Розвідники Естонії прогнозують, що найближчими тижнями в Україні може збільшитися інтенсивність бойових дій — ERR

За даними Розвідувального центру Сил оборони Естонії, через поліпшені погодні умови та прохідність російська армія збільшила кількість механізованих підрозділів. Вони також розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту.

На думку естонської розвідки, через це може зрости загроза військових дій на північному сході України. На північному напрямку ЗС РФ продовжують терористичні бомбардування, а також саботажну діяльність. Ведеться активне мінування територій.

Як зазначається, Україна продовжує завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних комплексах, показуючи тим самим здатність вражати цілі в глибокому тилу. До теперішнього часу українська діяльність має системний характер і створює умови для ізоляції Криму в майбутньому, наголошується у зведенні розвідцентру.

На Луганському напрямку ЗС РФ утримують тиск на лінії Куп’янськ-Макіївка-Сіверськ. З метою взяти під контроль берегову лінію річки Жеребець, збройні підрозділи РФ продовжують наступальні дії на Макіївському напрямку в районі населеного пункту Терни. Попри те, що ЗС РФ утримують ініціативу, значних успіхів досягнуто не було.