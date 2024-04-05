Книга рекордів Гіннеса оголосила нову найстарішу людину світу

Найстарішою людиною у світі став 111-річний Джон Тіннісвуд з Англії. Цей титул він отримав невдовзі після смерті 114-річного венесуельця Хуана Вісенте Переса.

Історію нового рекордсмена розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.

Джон Альфред Тіннісвуд народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року. Станом на 5 квітня 2024 року його точний вік складає 111 років та 223 дні.

Тіннісвуд пережив обидві світові війни. Під час Другої світової йому було 27 років. Попри проблеми із зором, чоловік працював на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі, який вирішував фінансові питання.

Окрім бухгалтерського обліку та аудиту, робота Джона включала логістичні завдання: пошук солдатів та організацію постачання продовольства.

Таким чином, Тіннісвуд водночас є і найстарішим у світі живим ветераном-чоловіком Другої світової війни.

Джон зустрів свою дружину Блодвен у 1942 році. Подружжя прожило разом 44 роки – у 1986 році жінка померла.

Джон Тіннісвуд у молодості GUINNESS WORLD RECORDS

Наразі Джон має чотирьох онуків і трьох правнуків. Він проживає у будинку для літніх людей.

Попри свій поважний вік, Тіннісвуд все ще може самостійно виконувати більшість повсякденних завдань: встає з ліжка без сторонньої допомоги, слухає радіо та навіть керує власними фінансами.

За словами Джона, його довголіття – це «чисте везіння».

«Ви або живете довго, або живете коротко, і з цим нічого не поробиш», – сказав рекордсмен.

Він не палить і рідко вживає алкоголь. Однак дієти чоловік не дотримується. Відтак щоп’ятниці він має традицію – з’їдати порцію риби з картоплею фрі.

Щоб зберегти своє здоров’я, Джон радить усім дотримуватися поміркованості.

«Якщо ви забагато п’єте, забагато їсте, забагато ходите або чого-небудь робите – врешті-решт ви будете страждати», – каже він.

Натомість молоді він радить у будь-якій ситуації робити все, що можливо.

«Світ по-своєму завжди змінюється. Це безперервний досвід. Він стає трохи кращим, але ще не настільки. Все йде правильним шляхом», – говорить Джон.

Також зазначається, що стати новою найстарішою людиною світу мав 112-річний японець Гісабуро Сонобе. Однак стало відомо, що він помер 31 березня.