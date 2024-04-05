 
«  
  »

Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті

Про це повідомляє The New York Times.

«Посадовці Альянсу погоджуються, що цього (запрошення України в НАТО) не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство у Вашингтоні, проте вони планують надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати.

5 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  