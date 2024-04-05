Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим — прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, «Європейська правда»

Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої – військова.

«Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV», – сказала прем’єрка Литви.

Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року.