 
«  
  »

Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим — прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, «Європейська правда»

Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої – військова.

«Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV», – сказала прем’єрка Литви.

Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року.

5 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  