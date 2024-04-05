На фронті частішають хімічні атаки російських військ – Генштаб

Використання російськими військами хімічних речовин під час воєнних дій проти Сил оборони України стало системним, хімічні атаки частішають — командування Сил підтримки ЗСУ, яке цитує FB-сторінка Генштабу

Зазначається, що протягом останнього місяця мобільні групи угруповання сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО.

Загалом Силами оборони України за період з лютого 2023 року по березень 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування військами РФ боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

«Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни.