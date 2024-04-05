Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України

На зустрічі 4 квітня Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами, «Європейська правда»

Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах «Рамштайну», «негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО».

«І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну», – додав міністр.

Голова МЗС також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов’язання.

«Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова», – вказав Кулеба.