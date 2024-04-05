Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці

Про це повідомляє Reuters.

«Нова Зеландія прагне працювати разом з партнерами по НАТО, щоб зробити внесок у колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку самооборони України», — сказав Пітерс.

За його словами, результат війни в Україні матиме серйозний вплив на глобальну безпеку, і тому Нова Зеландія повинна бути готова виконати свою частину.

Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО, оскільки Альянс переводить усі свої домовленості про партнерство на нову модель під назвою «Індивідуально орієнтована програма партнерства».

«Ми очікуємо завершити це партнерство в найближчі місяці, узгодивши відчутні сфери співпраці», — сказав голова МЗС країни.

В офісі Пітерса заявили, що міністр поїде до Сполучених Штатів і, як очікується, наступного тижня зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні виклики безпеці.

Він виступить на Генасамблеї ООН щодо «глибокої стурбованості Нової Зеландії ситуацією в Газі», після чого повернеться до Нової Зеландії 14 квітня.