Прогноз погоди на вихідні 6–7 квітня: з грозами, зливами та пиловою бурею

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні в Україні буде теплою, але вельми екстремальною. Особливо відчують це на собі жителі північних, деяких центральних і західних областей — тут очікуються сильні дощі та пилова буря.

Погода в суботу 6 квітня

У суботу на більшій частині території країни буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у всіх областях країни, крім Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької. Сильні зливи очікуються в Київській , Вінницькій, Львівській, Полтавській , Чернігівській і Сумській областях.

Попри дощ, буде тепло. На сході, в центрі та на півночі повітря прогріється до +15…+17 °С (уночі на сході — до +3 °С, на півночі та в центрі — до +5…+7 °С). У західних та південних областях термометри вдень покажуть +16…+19 °С, уночі — +7…+9 °С.

Погода в неділю 7 квітня

У західних областях небо виясниться, дощів не очікується. На решті території можливі короткочасні невеликі дощі. Температура вдень на півночі та в центрі становитиме +15…+17 °С (уночі — +7 °С), на півдні, сході та заході країни — +16…+18 °С.

Жителям північно-західних областей синоптики рекомендують у неділю виходити з дому лише у разі нагальної потреби — тут знову очікується пилова буря. Особливо великі неприємності вона може завдати людям, які страждають на алергію і хронічні захворювання бронхолегеневої системи. Щільно закривайте вікна та двері, зволожуйте повітря в оселі, використовуйте сольовий спрей для носа, пийте більше звичайної чистої води.

Погода в понеділок 8 квітня

Новий квітневий тиждень розпочнеться зі змінної хмарності, опадів не передбачається. У більшості регіонів термометри покажуть удень +19…+21 °С (уночі на сході — +6…+8 °С, у центрі та на півночі — +9…+11 °С). У південних регіонах, на Буковині та в Запорізькій області погода на початку тижня буде ще теплішою — до +21…+23 °С (уночі — +10 °С).

Народні прикмети та вірування

Якщо ніч із 6 на 7 квітня була теплою та ясною, наші предки більше не чекали на похолодання та нічні заморозки — вважалося, що весна вже остаточно вступила у свої права. Дощі вдень 6 квітня «прогнозували» мокре, але врожайне літо. А ясна погода обіцяла дуже раннє літо.

Похмуре небо 7 квітня віщувало холодне літо, а незвично висока для квітня температура повітря — осінь із ранніми заморозками. Особливо раділи цього дня сильному вітру, якого вважали провісником багатого врожаю зернових.