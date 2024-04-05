Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті » Росія активізувалася на Бахмутському напрямку — ЗСУ відбили за добу 30 атак На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку Україна відбила 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.