Усик під час підготовки до бою читає книжку Кучми

Про це повідомляє «Трибуна«.

За словами Олександра Усика, зараз він готується до бою і не стежить за соцмережами та відео з Тайсоном Ф’юрі.

«Я зосереджений лише на моїй підготовці, на таборі, на моїй родині та команді. Я ніколи не використовую Instagram. Зараз. Зараз це погано для мене – це трата часу. Я читаю книжки, спілкуюся з родиною. Я не знаю, що відбувається поза моїм табором, домом. У мене дві книжки (ред. — у тренувальному таборі). Перша – це книга з психології, а друга — це книжка колишнього президента України Кучми «Україна — не Росія, – розповів боксер.