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За останні тижні РФ знищила в Україні 80% ТЕЦ

Про це в інтерв’ю ERR заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – лише за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони (окупанти, — ред.) продовжують бити ракетами по наших енергетичних об’єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», — сказав очільник уряду.

За його словами, в Естонії є старе обладнання радянського типу, і Україна дуже хотіла б отримати ці запчастини, які дадуть змогу відремонтувати пошкоджені обстрілами блоки електростанцій.

Також Україна разом із партнерами працює над створенням децентралізованої системи постачання енергії населенню.

5 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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