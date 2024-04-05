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Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті У Конгресі кажуть, що радник Байдена боїться «занадто допомагати» Україні через ядерну відповідь РФ » ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Водночас ворог активізував власні сили на Бахмутському напрямку — ЗСУ відбили 30 атак Про це 5 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,

танків ‒ 7033 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,

артилерійських систем – 11 221 (+50) од,

РСЗВ – 1029 (+3) од,

засоби ППО ‒ 747 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),

крилаті ракети ‒ 2059 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 1849 (+4) од.