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ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини

Про це 5 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7033 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
  • артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
  • РСЗВ – 1029 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 747 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1849 (+4) од.
5 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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