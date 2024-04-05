ЗСУ ліквідували за добу 860 окупантів, 15 танків та 73 бронемашини

Про це 5 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
- танків ‒ 7033 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
- артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
- РСЗВ – 1029 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 747 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 1849 (+4) од.
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