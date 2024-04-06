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Кемерон планує зустрітись у США з Джонсоном і закликати його підтримати допомогу для України

Про це повідомляє Sky News.

Зазначено, що очільник МЗС Британії наступного тижня приїде у Сполучені Штати Америки, де закликатиме політиків підтримати пакет допомоги Україні, зокрема спікера Джонсона.

Кемерон наголосив, що його країна та Європейський Союз уже виділили кошти для України, що мають зробити і Штати.

«Спікер Джонсон може зробити це в конгресі. Я збираюся зустрітися з ним наступного тижня і сказати, що нам потрібні ці гроші, Україні потрібні ці гроші», — акцентував британський міністр закордонних справ.

6 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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