Кемерон планує зустрітись у США з Джонсоном і закликати його підтримати допомогу для України

Про це повідомляє Sky News.

Зазначено, що очільник МЗС Британії наступного тижня приїде у Сполучені Штати Америки, де закликатиме політиків підтримати пакет допомоги Україні, зокрема спікера Джонсона.

Кемерон наголосив, що його країна та Європейський Союз уже виділили кошти для України, що мають зробити і Штати.

«Спікер Джонсон може зробити це в конгресі. Я збираюся зустрітися з ним наступного тижня і сказати, що нам потрібні ці гроші, Україні потрібні ці гроші», — акцентував британський міністр закордонних справ.