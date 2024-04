Newsweek: Тихе просування Китаю на Далекий Схід Росії ставить Путіна в тяжке становище

Хоча Пекін і Москва рекламували своє «необмежене партнерство» на світовій арені, далекосхідний куточок Росії привернув увагу Китаю.



У прикордонному регіоні Приморського краю спостерігається сплеск китайських фермерів, і їхній зростаючий економічний вплив випереджає місцевих, повідомляє японська газета Nikkei.

Регіон, переданий Росії династією Цін у 1860 році, став предметом інтересу для політиків у Пекіні та китайських націоналістів. Минулого року уряд постановив, що карти країни повинні включати Хайшенвай — китайську назву Владивостока, адміністративного центру Приморського краю — і китайські назви семи інших місцевостей на далекому сході Росії.

Подібно до російського президента Володимира Путіна, який стверджує, що Україна завжди була частиною російської нації, лідер Китаю Сі Цзіньпін поставив відновлення втрачених територій у своєму порядку денному для «великого омолодження китайської нації».

Китай пообіцяв колись приєднати до себе самоврядний Тайвань. Він також претендує на більшу частину Південно-Китайського моря, де «історичні права» Пекіна протиставляють її Філіппінам та іншим сусідам.

На тлі похмурих економічних перспектив для Хегана, колишнього міста вугільного буму на північному сході Китаю, більше китайських фермерів незабаром можуть потрапити до Росії, повідомляє Nikkei.

«Занепокоєння щодо «жовтої небезпеки» на російському Далекому Сході не є новим. Воно існувало десятиліттями, якщо не століттями, через величезний дисбаланс населення по обидва боки кордону», — повідомляє Newsweek Юнь Сунь, директор компанії КПЦС.

Вона додала: «Занепокоєння полягає в тому, що приплив китайців кине виклик контролю Росії. Я не думаю, що питання суверенітету все ще є предметом переговорів, але те, як керувати китайськими фермерами на місцях, буде гострим питанням».

Дослідження 2021 року, опубліковане в The American Journal of Economics and Sociology, показало, що в деяких випадках присутність китайських ферм і продаж китайських товарів підвищили доходи місцевих фермерів.

У дослідженні також говориться:

«Ті самі фактори підвищують ціни на землю через посилення конкуренції, зменшують заробітну плату російських робітників і кількість членів сім’ї, які працюють на російських фермах, збільшують кількість повних робочих місць для сільськогосподарських працівників, знижують врожайність кукурудзи та пшениці, а підвищують врожайність картоплі та рису».

Торгівля з Китаєм разом із витратами Кремля під час війни допомогли підтримати російську економіку на тлі міжнародних санкцій Заходу та фінансового виключення через її вторгнення в Україну.

Хоча це дозволило Росії спростувати найпесимістичніші прогнози щодо її економіки, це також зробило країну більш залежною від юаня, валюти Китаю.

У першому півріччі 2023 року Росія використовувала юані для розрахунків за три чверті товарообігу з Китаєм і чверть операцій з іншими країнами, повідомили в Мінекономіки Росії.

Згідно зі щорічним звітом Bloomberg, опублікованому 29 березня, центральний банк Росії заявив, що у нього немає хорошої альтернативи юаню, коли мова йде про міжнародні резерви.

“Курси цих валют відрізняються високою волатильністю, ринки мають низьку ліквідність, а в ряді таких країн існують обмеження на рух капіталу, що є перешкодою для їх використання”, – йдеться в повідомленні.

Сунь сказала, що використання юаня для транзакцій допомогло Росії та Китаю пом’якшити вплив санкцій і дозволило країнам випробувати альтернативну систему фінансових платежів SWIFT.

«Резервна валюта – це інша справа», – сказала Сун. — «Можна стверджувати, що, враховуючи рівень двосторонньої економічної діяльності, для Росії цілком природно брати більше юанів у свої іноземні резерви. Але ми також знаємо, що це має багато практичних труднощів — контроль над капіталом у Китаї, відсутність готівки та маніпуляції Пекіна обмінним курсом».

«Тож якби у Росії були інші варіанти, юань не був би найпривабливішою резервною валютою», – додала вона.

Залежність Росії від юаня залишає «молодшого партнера» Путіна в скрутному становищі, якщо між двома країнами виникне будь-яка дипломатична напруженість або торговельні суперечки, і більше вражає економічні проблеми, з якими стикається друга за величиною економіка світу.

Москва також уразлива до тиску третіх сторін через свою залежність від Пекіна. Наприклад, російські компанії, які мають ділові інтереси в Китаї, повідомили про проблеми з платежами після того, як Вашингтон запровадив вторинні санкції проти банків, які сприяють переправленню заборонених товарів до Росії.