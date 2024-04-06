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Росія розпочала нову хвилю штурмів на Бахмутському напрямку, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

«Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр», — йдеться у повідомленні.

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. За його словами, російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

6 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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