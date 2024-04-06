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Сили оборони за добу ліквідували майже 800 військових РФ, 41 артсистему і 24 танки

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 446690 (+790) осіб,
  • танків ‒ 7057 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) од,
  • артилерійських систем – 11262 (+41) од,
  • РСЗВ – 1032 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
  • крилаті ракети  ‒ 2060 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)
6 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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