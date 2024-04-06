У Ростовській області РФ підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів Кемерон планує зустрітись у США з Джонсоном і закликати його підтримати допомогу для України » Сили оборони за добу ліквідували майже 800 військових РФ, 41 артсистему і 24 танки Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку росіяни 22 рази атакували позиції ЗСУ за підтримки авіації й намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 446690 (+790) осіб,

танків ‒ 7057 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) од,

артилерійських систем – 11262 (+41) од,

РСЗВ – 1032 (+3) од,

засоби ППО ‒ 749 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),

крилаті ракети ‒ 2060 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)