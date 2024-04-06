 
«  
  »

У Нью-Йорку стався землетрус магнітудою 4,8

У п’ятницю, 5 квітня, Нью-Йорк сколихнув потужний землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися в містах від Філадельфії до Бостона

Про це повідомляє The New York Times.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько до 10:20 ранку за місцевим часом (17:20 за Київським часом). Його епіцентр знаходився в Лівані, штат Нью-Джерсі, приблизно в 80 кілометрах на захід від Манхеттена.

Одразу після підземних поштовхів у місті увімкнулись сирени, а кілька хвилин у смартфонах почали лунати сповіщення, які радили мешканцям, які, ймовірно, не звикли до таких надзвичайних ситуацій, залишатися в приміщеннях.

Кілька аеропортів східного узбережжя припинили повітряний рух. Землетрус сколихнув будівлі на Манхеттені й по всьому місту, змусивши мешканців вибігти на вулицю.

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив про відсутність негайних повідомлень про пошкодження.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс був проінформований про землетрус, повідомив його прессекретар Фаб’єн Леві.

«Наразі ми не маємо жодних повідомлень про серйозні наслідки, але ми все ще оцінюємо наслідки», — написав Леві.

6 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  