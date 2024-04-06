З початку року РФ здійснила близько 30 тис. обстрілів території України, — МВС

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв на зустрічі з представниками Християнсько-соціального союзу в парламенті землі Баварія, передає пресслужба МВС.

«Цьогоріч за лютий і березень зросла кількість обстрілів. Переважно ворог використовує керовані авіаційні бомби та ударні безпілотні літальні апарати. Росіяни атакують цивільні та критичні об’єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 217 тисяч об’єктів. Національна поліція України задокументувала вже 116 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти», — розповів він.

Водночас Сергєєв акцентував, що з початку цього року РФ завдала близько 30 тис. ударів по території України, а у 2023 році було зафіксовано близько 66 тис. російських обстрілів.