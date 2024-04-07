Для контрнаступу снарядів у нас немає, тільки для захисту, — Зеленський

Про це ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».

«Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя», — зазначив глава української держави.

«Для того, щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо — по-чесному, в усіх бригадах, в найнапруженіших напрямках — все сьогодні, слава Богу, все чесно розподіляється», — додав президент.

За його словами, розподіл наявних боєприпасів здійснюється «без любимчиків» і за це «довго боролися».

Окрім того, як наголосив Володимир Зеленський, на деяких напрямках фронту «альтернативою артилерійського дефіциту» є дрони.

Тож, якщо брати, забезпечення снарядами й збільшене «в десятки разів» виробництво ударних дронів, підсумував президент України, то «глобального дефіциту» засобів ураження президент «не бачить».

«Бойові бригади це отримують», — сказав Володимир Зеленський.

Водночас, додав президент, далекобійної зброї Україні не вистачає.