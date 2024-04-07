Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16, постачання мають початись уже влітку

Про це вона заявила в інтерв’ю Укрінформ.

«Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури», — сказала голова міноборони Нідерландів.

Вона наголосила, що передача винищувачів українським військовим — це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами, а перші постачання плануються вже цього року.

«Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських», — сказала Оллонґрен.

Також нідерландська міністерка прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем’єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

«Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання», — підкреслила Оллонґрен.