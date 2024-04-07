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Зеленський назвав кількість необхідних Україні систем ППО

Про він заявив у інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

«Щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що усі українські партнери про це знають, і «навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи».

За словами президента, можливе також розміщення аналогів систем  Patriot.

«Так, виглядає, як велика кількість, але й територія України дуже велика. І тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає, … нам у сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які у нас є, нам потрібно 25 систем Patriot», — констатував очільник держави.

7 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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