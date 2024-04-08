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Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу у новому раунді перемовин

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, Ізраїль також висловив оптимізм щодо останнього раунду переговорів за участю посередників та очільника ЦРУ Вільяма Бернса, чия участь стала наслідком тиску з боку США щодо укладення угоди.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац назвав переговори в Каїрі найбільш близькими до угоди з часу листопадового перемир’я.

«Ми досягли критичної точки в переговорах. Якщо все вийде, то велика кількість заручників повернеться додому», — зазначив він.

Як зазначили у виданні, делегації ХАМАСу і Катару залишили Каїр і повернуться протягом двох днів, щоб узгодити умови остаточної угоди. За словами джерела, консультації продовжаться протягом наступних 48 годин.

8 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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