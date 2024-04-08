 
«  
  »

«Основне питання — Харків»: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що заслухав оповіді військових щодо захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет.

«Основне питання — Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині… Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України», — написав він.

Також на ставці головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про ситуацію на фронті.

«Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз — ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни», — зазначив глава держави.

8 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  