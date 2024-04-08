«Основне питання — Харків»: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що заслухав оповіді військових щодо захисту обʼєктів енергетики та результативності збиття дронів і ракет.

«Основне питання — Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині… Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України», — написав він.

Також на ставці головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про ситуацію на фронті.

«Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз — ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни», — зазначив глава держави.