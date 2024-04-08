Прем’єр Грузії заявив, що ухвалить закон про «іноагентів» попри суспільну критику

Про це повідомляє Грузія Online.

«Альтернативи прозорості в демократичному суспільному укладі немає. Ніхто не може обґрунтувати, чому прозорість може бути поганою», — заявив він.

За словами прем’єр-міністра, проєкт закону «Про прозорість іноземного впливу» повністю налагоджений.

«Законопроєкт від початку до кінця налагоджений, єдине, що цей законопроєкт передбачає — це щорічне декларування фінансів, якими володіють неурядові організації та відповідні ЗМІ. Вони доводять нам, що прозорість — це щось російське, а непрозорість — європейське», — додав Кобахідзе.

Він також висловив переконання, що неурядові організації здійснюють цензуру в соцмережах.

«У той час, коли ці люди були при владі, безпосередньо афілійовані з владою, вони самі піддавали цензурі ЗМІ. Сьогодні вони вже не мають змоги це робити, проте там, де вони можуть, вони здійснюють цензуру, у соціальних медіа», — пояснив грузинський прем’єр.

Кобахідзе також запевнив, що непрозорість та цензура для влади абсолютно неприйнятні.

«Ми вважаємо, що прозорість і свобода слова є визначальними цінностями в демократії, тому давайте максимально захищати і той, і інший принцип, обидві цінності», — підсумував Кобахідзе.