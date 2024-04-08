РФ вночі атакувала Україну: на Житомирщині заявили про загрозу забруднення повітря

Про рух ворожих цілей повідомляли Повітряні сили.

Близько 21:30 повідомлялося про ворожу ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Пізніше Повітряне командування «Схід» заявило, що це була керована авіаційна ракета Х-59. Її знищили у Криворізькому районі.

Згодом окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку. Станом на 23:12 безпілотники перебували у Херсонській області й рухалися у північно-західному напрямку.

Уже о 23:30 Повітряні сили заявили про ще одну групу дронів — окупанти запустили БпЛА в бік Чернігівської області через Сумщину.

Згодом нова група рухалася з Чорного моря до Одещини. Сили оборони півдня повідомили про бойову роботу по ворожих цілях.

Станом на 00:32 російські дрони перебували на Чернігівщині у напрямку Київщини, а також на Миколаївщині у напрямку Кіровоградщини чи Вінниччини.

О 01:45 Повітряні Сили ЗС України попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Водночас група ударних БПЛА рухалась у напрямку Рівненської області. Станом на 02:29 було зафіксовано рух ударних дронів з Хмельниччини у напрямку Житомирщини.

О 03:05 Повітряні сили попередили Харківську область про ракетну небезпеку.