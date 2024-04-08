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РФ вночі атакувала Україну: на Житомирщині заявили про загрозу забруднення повітря Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді » Сили оборони ліквідували ще 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 31 ворожу атаку на Бахмутському напрямку та знищили 890 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,

танків ‒ 7087 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,

артилерійських систем – 11356 (+40) од,

РСЗВ – 1039 (+3) од,

засоби ППО ‒ 751 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),

крилаті ракети ‒ 2065 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)