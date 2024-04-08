Сили оборони ліквідували ще 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,
- танків ‒ 7087 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,
- артилерійських систем – 11356 (+40) од,
- РСЗВ – 1039 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 751 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2065 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)
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