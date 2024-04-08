The Times: Компанії Британії продовжують постачати військову машину Путіна

У Росію з Британії продовжують надходити не лише розкішні автомобілі, а й заборонені санкціями елементи, які використовуються в ракетах.

Про йе пише The Times.

Британські компанії відправляли до РФ значну кількість товарів до 2022 р., включаючи сучасне обладнання та автомобілі на суму близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Однак після запровадження санкцій це мало припинитися.

Початкові санкції були спрямовані на виснаження військового потенціалу РФ, позбавивши її фінансування та необхідних компонентів для зброї. Цікаво, що виявлено тисячі компонентів, включаючи вироби із Британії, які використовувалися у російській зброї, незважаючи на санкції.

Аналіз показав, що британський експорт компонентів, що використовуються у російських військових системах, зріс більш ніж на 500% до країн, що межують із Росією.

Деталі для БПЛА, гелікоптерів, аеронавігаційне обладнання та оптика направлялися в ці регіони, хоча вони були заборонені до експорту до Росії.

Дані про торгівлю також вказують на різке зростання експорту до Росії та її сусідів. Незважаючи на зусилля уряду щодо зупинки цього, схоже, він не в змозі контролювати ці потоки через фінансові інтереси, зазначає видання.