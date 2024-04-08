У ДТЕК підрахували вартість відновлення ТЕС після атак у березні

Група ДТЕК Ріната Ахметова оцінила вартість відновлення пошкоджених теплових електростанцій після двох масованих ударів Росії в березні в 230 мільйонів доларів.

Про це розповів СЕО ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю Forbes.

«Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 млн дол. Левова частка суми – закупівля трансформаторів», – розповів очільник компанії.

Вартість ремонтної кампанії після попередньої зими становила 126 млн дол.

За наявності обладнання ДТЕК планує до зими збільшити потужність майже в чотири рази від наявної. Через атаки ДТЕК втратив 80% генерації. Основні роботи будуть у квітні–травні, щоб встигнути відновитися до літнього максимуму.

Тімченко розповів, що найшвидший спосіб знайти обладнання – привезти його зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів.

«Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки», – додав він.

Також можна використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Наразі ДТЕК веде діалог з «Укренерго», «Центренерго».