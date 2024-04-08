У Міноборони працюватимуть аудитори з держав НАТО

При Міністерстві оборони України створили координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до якого, зокрема, увійшли внутрішні аудитори із держав-членів НАТО — повідомлення Міноборони, указ про створення комітету підписав міністр оборони Рустем Умєров

«Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. До складу комітету входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Аудиторський комітет створюється для консультацій та розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони, підтримання високої довіри суспільства до Міністерства, як державної інституції. Він підсилюватиме функцію внутрішнього аудиту, й водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал».

Деталі: В Міноборони повідомляють, що до складу комітету увійшли: