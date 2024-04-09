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Безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ

Про це інформує Telegram-канал ASTRA.

За даними джерел видання в екстрених службах регіону, вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова.

Зазначається, що у результаті вибуху обох дронів пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО і засобами РЕБ на території регіону начебто виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За його словами, ніхто не постраждав.

9 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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