Ворог робив спроби зайти на околиці Часового Яру, але безуспішно ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян на 6 напрямках » Безпілотники атакували навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ У вівторок, 9 квітня, у Росії заявили, що цієї ночі безпілотники атакували й пошкодили Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області Про це інформує Telegram-канал ASTRA. За даними джерел видання в екстрених службах регіону, вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Зазначається, що у результаті вибуху обох дронів пошкоджено фасад будівлі та вікна. Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що силами ППО і засобами РЕБ на території регіону начебто виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За його словами, ніхто не постраждав.