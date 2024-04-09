Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 449 250 (+850) осіб,
- танків ‒ 7110 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 620 (+45) од,
- артилерійських систем – 11 386 (+30) од,
- РСЗВ – 1039 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 753 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2065 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 1868 (+1) од.
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