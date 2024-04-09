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Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 449 250 (+850) осіб,
  • танків ‒ 7110 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 620 (+45) од,
  • артилерійських систем – 11 386 (+30) од,
  • РСЗВ – 1039 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 753 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2065 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1868 (+1) од.
9 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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