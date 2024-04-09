ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян на 6 напрямках Cенаторка від Республіканської партії розповіла, коли конгрес США голосуватиме за допомогу Україні » Росія за добу війни в Україні втратила 23 танки, 30 артсистем і 850 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак російських військ на шести ключових напрямках і ліквідували ще 850 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 449 250 (+850) осіб,

танків ‒ 7110 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 620 (+45) од,

артилерійських систем – 11 386 (+30) од,

РСЗВ – 1039 (+0) од,

засоби ППО ‒ 753 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9033 (+37),

крилаті ракети ‒ 2065 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 181 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 1868 (+1) од.