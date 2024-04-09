Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників

Про це повідомляє The Hill.

«Йому потрібно порахувати голоси, і я думаю, що в палаті представників є значна більшість, яка проголосує за оборонні поправки, і він повинен зробити мужній і правильний вчинок — підтримати нашого союзника», — зазначив провідний республіканець у сенатському комітеті з питань збройних сил Роджер Вікер.

Він визнав, що спікер Джонсон опинився у складній ситуації, однак наголосив, що не вважає, що зараз у палаті представників є більшість, яка звільнить його з посади спікера.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, настав час Джонсону «не звертати уваги» на своїх критиків й сприяти ухваленню допомоги Україні.

«Я думаю, що спікер Джонсон розуміє критичну важливість підтримки України, і якщо це означає, що він повинен не зважати на кількох своїх членів, які, на мою думку, мають іншу позицію, то абсолютно», — зазначив він, — Він повинен протистояти республіканцям, які погрожують ініціювати пропозицію про відставку».

За словами Тілліса, демократи будуть зобов’язані захистити Джонсона, проголосувавши за те, щоб він залишився на посаді спікера, тому що в іншому випадку військова допомога Україні вкотре буде відкладена.

«Якщо буде внесено пропозицію про відставку через українське питання, демократи зможуть продемонструвати, чи дійсно вони віддані Україні, не давши їй досягти успіху, і це в силах демократів», — констатував він.