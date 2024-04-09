 
«  
  »

США заявили про знищення системи ППО і безпілотників хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

За даними американського штабу, його війська знищили систему протиповітряної оборони з двома ракетами, готовими до запуску, наземну станцію управління в підконтрольних хуситам районах Ємену й один безпілотний літальний апарат, запущений хуситами з Ємену над Червоним морем.

Напередодні Центральне командування США заявило, що з території Ємену в напрямку Аденської затоки була запущена протикорабельна балістична ракета. Постраждалих або пошкоджених кораблів США, коаліції або комерційних суден зафіксовано не було.

9 апреля, 2024 | Category: Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  