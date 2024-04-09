У ЄС розповіли деталі обмежень вільної торгівлі з Україною

Постійні представники держав-членів Євросоюзу ввечері 8 квітня підтвердили домовленість про продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік, але з обмеженнями для сільгосппродукції.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Домовленість передбачає, що призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт до ЄС буде продовжене до 5 червня 2025 року. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

Перший механізм – це посилена версія вже наявних обмежень, яка застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу Європейської комісії.

Другий, новий механізм зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти на імпорт з України м’яса птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп та меду, якщо він перевищить середньоарифметичне значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.

Дія цього механізму запускається автоматично через 14 днів після виявленого перевищення обсягу експорту, а не 21, як передбачалось раніше. Крім того, він тепер враховує дані про імпорт за довоєнний 2021 рік, а не лише 2022-ий і 2023-ий.

Очікується, що нові умови пільгової торгівлі України з ЄС схвалить спершу профільний комітет Європарламенту вже у вівторок, 9 квітня, а до кінця місяця – і пленарне засідання Європарламенту.

Після цього відповідний регламент ухвалить Рада ЄС, підпишуть представники Ради та Європарламенту, він буде опублікований в Офіційному віснику Євросоюзу, а 6 червня – набуде чинності.