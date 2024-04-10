Байден примет участие в мирном саммите по Украине

Президент Джо Байден примет участие в международной конференции на высшем уровне по урегулированию войны между Россией и Украиной, которая пройдет в Швейцарии.

Об этом 10 апреля сообщили швейцарские СМИ.

Дата конференции еще не определена, но некоторые медиа на этой неделе высказали предположение, что она пройдет 16-17 июня.

Ежедневная газета NZZ со ссылкой на «надежные источники» сообщила, что президент Байден примет участие в работе конференции.

Напомним, что в январе Швейцария объявила о согласии организовать вышеуказанный международный форум после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского, встретившегося со своей швейцарской коллегой Виолой Амхерд.

Тогда Зеленский говорил о саммите без участия России. Согласно сообщениям СМИ, целью саммита станет создание рамок, благоприятствующих достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты возможного участия России в мирном процессе. Российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в мероприятии, организуемом Швейцарией.

По данным Bloomberg, конференция пройдет не в Женеве, как ранее предполагали некоторые СМИ, а в Люцерне, в Швейцарских Альпах, в отеле Burgenstock.

В январе в Швейцарии встретились более 80 советников по национальной безопасности различных государств. В ходе встречи обсуждалась формула мира в Украине.

В основу встречи легли предложения Зеленского из 10 пунктов по прекращению войны. Украина требует восстановления своей территориальной целостности и полного вывода российских войск в качестве условий мира.