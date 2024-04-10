Новая коллекция INTERTOP для взрослых и детей

Бренд INTERTOP — это сеть магазинов обуви и аксессуаров, который имеет богатую историю и является одним из наиболее известных в Украине и в ряде других стран СНГ. А сейчас наиболее полные коллекции представлены и в Казахстане.

И мы спешим вам сообщить о новых коллекциях одежды в сети магазинов и площадках онлайн. Это конечно же отличные коллекции женской одежды, включая джемпер женский и новые модели сезона 2024. Кроме того, не забудьте заглянуть и в отдел детская одежда алматы, в большим количеством обновлений.

Что такое INTERTOP

История бренда началась в 1993 году, когда два молодых предпринимателя, Андрей Лазарев и Дмитрий Лозовой, решили открыть первый магазин обуви в Киеве. Их целью было предложить покупателям широкий ассортимент обуви высокого качества по доступным ценам.

Постепенно сеть магазинов INTERTOP начала расширяться, и уже к концу 1990-х годов она стала крупнейшей сетью магазинов обуви в Украине. Бренд активно развивался, открывая новые точки продаж не только в крупных городах Украины, но и за ее пределами.

Все бренды мирового рынка

Одним из ключевых моментов в истории бренда стал 2003 год, когда компания начала сотрудничество с мировыми производителями обуви, такими как Nike, Adidas, Reebok и многими другими. Это позволило INTERTOP предложить своим клиентам не только отечественные бренды, но и известные мировые марки, что значительно расширило ассортимент и повысило привлекательность бренда.

Сегодня сеть магазинов INTERTOP продолжает активно развиваться, открывая новые филиалы и предлагая широкий выбор обуви и аксессуаров для всей семьи. Бренд остается популярным не только в Украине, но и за ее пределами благодаря своему качеству и надежности.

Отличная одежда

Магазины INTERTOP предлагают обширный выбор одежды наряду с обувью и аксессуарами. Этот выбор включает в себя женскую, мужскую и детскую одежду, охватывая широкий спектр стилей и предпочтений. От спортивных костюмов и курток до футболок и аксессуаров, таких как сумки и ремни, магазины INTERTOP предлагают разнообразные варианты для всех возрастов и сфер жизни. Таким образом, покупатели могут найти все необходимое для создания стильного и комфортного образа в одном месте.