Новая коллекция INTERTOP для взрослых и детей

Бренд INTERTOP — это сеть магазинов обуви и аксессуаров, который имеет богатую историю и является одним из наиболее известных в Украине и в ряде других стран СНГ. А сейчас наиболее полные коллекции представлены и в Казахстане.
И мы спешим вам сообщить о новых коллекциях одежды в сети магазинов и площадках онлайн. Это конечно же отличные коллекции женской одежды, включая джемпер женский и новые модели сезона 2024. Кроме того, не забудьте заглянуть и в отдел детская одежда алматы, в большим количеством обновлений.
Что такое INTERTOP
История бренда началась в 1993 году, когда два молодых предпринимателя, Андрей Лазарев и Дмитрий Лозовой, решили открыть первый магазин обуви в Киеве. Их целью было предложить покупателям широкий ассортимент обуви высокого качества по доступным ценам.
Постепенно сеть магазинов INTERTOP начала расширяться, и уже к концу 1990-х годов она стала крупнейшей сетью магазинов обуви в Украине. Бренд активно развивался, открывая новые точки продаж не только в крупных городах Украины, но и за ее пределами.
Все бренды мирового рынка
Одним из ключевых моментов в истории бренда стал 2003 год, когда компания начала сотрудничество с мировыми производителями обуви, такими как Nike, Adidas, Reebok и многими другими. Это позволило INTERTOP предложить своим клиентам не только отечественные бренды, но и известные мировые марки, что значительно расширило ассортимент и повысило привлекательность бренда.
Сегодня сеть магазинов INTERTOP продолжает активно развиваться, открывая новые филиалы и предлагая широкий выбор обуви и аксессуаров для всей семьи. Бренд остается популярным не только в Украине, но и за ее пределами благодаря своему качеству и надежности.
Отличная одежда
Магазины INTERTOP предлагают обширный выбор одежды наряду с обувью и аксессуарами. Этот выбор включает в себя женскую, мужскую и детскую одежду, охватывая широкий спектр стилей и предпочтений. От спортивных костюмов и курток до футболок и аксессуаров, таких как сумки и ремни, магазины INTERTOP предлагают разнообразные варианты для всех возрастов и сфер жизни. Таким образом, покупатели могут найти все необходимое для создания стильного и комфортного образа в одном месте.
- Женская одежда: Обычно в магазинах INTERTOP представлен отличный выбор женской одежды — это может быть спортивная одежда, футболки, свитшоты, куртки и другие предметы гардероба. Одежда соответствует последним модным тенденциям и может быть как для повседневного использования, так и для спортивных занятий.
- Мужская одежда: Ассортимент мужской одежды включает в себя спортивные куртки, футболки, свитшоты, брюки и т. д. Она также ориентирована на активный образ жизни и может быть как уличной, так и спортивной одеждой.
- Детская одежда: Магазины INTERTOP также предлагают прекрасный выбор детской одежды. Это могут быть как спортивные костюмы для детей, так и повседневная одежда. Она отличается яркими цветами и удобным кроем, что делает ее популярным выбором среди родителей.
- Аксессуары: Кроме одежды и обуви, магазины INTERTOP предлагают и широкий выбор аксессуаров, таких как сумки, рюкзаки, головные уборы, носки, ремни и т. д. Эти аксессуары дополняют образ покупателей и помогают создать завершенный стиль.
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