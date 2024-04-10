Окупанти вдарили по енергооб’єктах в Одесі та на Миколаївщині

Вранці 10 квітня росіяни вдарили по енергетичній та транспортній інфраструктурі Одещини, у результаті чого постраждали 2 працівників транспортного підприємства, також окупанти поцілили по об’єкту енергетики на Миколаївщині − вводили аварійні відключення світла.

Джерело: Сили оборони півдня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

«Ворог увесь ранок «вітає» Одесу із Днем визволення (від фашистських загарбників − ред.) У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого».

Кіпер пізніше додав, що уже відомо про двох постраждалих − це працівники транспортного підприємства.

«Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 «Шахеди». На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об’єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури».

За його словами, пошкоджено енергетичний об’єкт, приватний будинок та кілька автівок.