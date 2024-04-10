Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених

Сьогодні, 10 квітня, депутати Верховної Ради прийняли в першому читанні законопроєкт, який дозволятиме мобілізацію засуджених осіб. За відповідний документ проголосували 254 нардепи.

Про це повідомлять парламентарі з різних фракцій.

Зокрема, документом передбачається, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Водночас у рекомендованій профільним комітетом версії законопроєкту вилучили право на звільнення з метою військової служби для ґвалтівників, вбивць, порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до загибелі людей.

Законопроєкт пропонує зміни до Кримінального кодексу України – у частині врегулювання питань, пов’язаних з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання осіб для проходження військової служби за контрактом з метою безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності, а також встановлення відповідальності за ухилення від проходження військової служби такими особами.

При цьому умовно-дострокове звільнення від відбування покарання не застосовуватиметься до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 258-258-6, частиною четвертою статті 286-1 цього Кодексу.