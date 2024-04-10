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Рада зробила крок до посилення покарання за ухилення від мобілізації

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації».

Железняк зазначив, що за законопроєкт проголосували 254 депутатів.

«Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті».

10 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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