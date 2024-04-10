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США намерены запретить использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» компаниями и гражданами

Запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» государственными учреждениями был введен в 2017 году

Администрация Джо Байдена намерена запретить использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» американскими компаниями и гражданами.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

По данным телеканала, министерство торговли США приняло предварительное решение запретить определенные транзакции между российской компанией и американскими покупателями.

Запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» американскими государственными учреждениями был введен в 2017 году на основании подозрений о сотрудничестве российской фирмы с ФСБ.

Как отметили собеседники CNN, одним из главных мотивов такого решения являются опасения по поводу безопасности американской критической инфраструктуры.

Окончательное решение министерством торговли пока не принято.

10 апреля, 2024 | Category: Новости, Россия, США

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