США намерены запретить использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» компаниями и гражданами

Запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» государственными учреждениями был введен в 2017 году
Администрация Джо Байдена намерена запретить использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» американскими компаниями и гражданами.
Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
По данным телеканала, министерство торговли США приняло предварительное решение запретить определенные транзакции между российской компанией и американскими покупателями.
Запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» американскими государственными учреждениями был введен в 2017 году на основании подозрений о сотрудничестве российской фирмы с ФСБ.
Как отметили собеседники CNN, одним из главных мотивов такого решения являются опасения по поводу безопасности американской критической инфраструктуры.
Окончательное решение министерством торговли пока не принято.
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